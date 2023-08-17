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Haberler Muğla Marmaris'te halk oylamasından "hayır" kararı çıktı

Marmaris'te halk oylamasından "hayır" kararı çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan proje için düzenlenen halk oylamasında "hayır" oyu daha fazla çıktı. Proje ile meydana AVM yapılmasının önünü açan CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini açıkladı.

AA
Marmaris’te halk oylamasından hayır kararı çıktı
- Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini açıkladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan proje için düzenlenen halk oylamasında "hayır" oyu daha fazla çıktı.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yer altı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje için referandum kararı aldı.

Mahallede yaşayabilenlerin oy kullanması için belediye ek hizmet binası önüne 14 sandık kuruldu.

İki gün süren ve 4 bin 823 mahalle sakininin oy kullandığı halk oylaması sona erdi. Sayım işlemlerinin ardından "hayır" oyunun daha fazla çıktığı bildirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi.

Halkın kararına rağmen meydan projesini hayata geçirmek istemediklerini vurgulayan Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak Türkiye'de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşler olunca referandum yapma kararı aldık. Kararı halkımıza bıraktık." dedi.

Oktay, meydandaki ticari alanları iptal edip park alanına çevireceklerini kaydetti.

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