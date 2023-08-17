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Haberler Muğla Muğla Valisi Akbıyık'tan tebrik çiçeği çağrısı

Muğla Valisi Akbıyık'tan tebrik çiçeği çağrısı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni göreve başlaması nedeniyle tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

AA
Muğla Valisi Akbıyık’tan tebrik çiçeği çağrısı

Valiler Kararnamesiyle Muğla Valisi olarak atanan Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'da göreve başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Akbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Muğlalı hemşehrilerim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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