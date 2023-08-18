Dalış timi Gümüşlük koyunu temizledi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan 12 kişilik dalgıç timi, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 6 dalgıcı ve Bodrum Liman Başkanlığı'nın desteğiyle Gümüşlük'teki bir koydan 20 ton atık çıkardı. Muğla Tarım İl Müdürü Barış Saylak, "Biz Mavi Vatan'ımızı temizlemeye devam edeceğiz fakat bu görüntü ne Muğla'ya ne Bodrum'a ne de tabiat harikası Gümüşlük'e yakışıyor. En büyük temizlik, kirletmemektir" mesajı verdi. Ekip, Eski Myndos Kenti kalıntıları ile iç içe yaşayan Gümüşlük'ün Filibit Koyundan 8 tonoz, 13 çapa, zincir ve halattan oluşan toplam 20 ton atık çıkardı. Denizden çıkarılan tonoz ve atıklar, atık alım için bölgeye getirilen bir teknenin güvertesinde toplanarak sergilendi.

KENAN GÜRBÜZ