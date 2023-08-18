Mehmetçik Yeşil Vatan savunmasında

MUĞLA'DA Jandarma Ekipleri, orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor, yangın esnasında ekiplere asayiş olaylarında kullanılan TOMA'larla yanan alanlara su sıkarak destek veriyor. Sahil güvenlik ekipleri ise, yangın helikopterleri ve amfibik uçakların su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle, yangınla mücadelenin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağlıyorlar.

3069 PERSONEL GÖREVLİ

MUĞLA'DA etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşlar ve piknikçiler orman yangınlarına karşı uyarılıyor. Muğla'da yaşanan son yangınlarda yaşanan gözaltılar ve yangınların insan kaynaklı olduğunu ortaya çıkmasının ardından Muğla Valiliği tarafından ormanlarda jandarma ekipleri görevlendirildi. Mehmetçik, orman yangınlarına karşı 1023 önleyici kolluk devriyesi, 21'i huzur, 9'u hızır timi olmak üzere toplam 30 motorsikletli tim ve 3069 personel ile gece gündüz ormanlarda devriye geziyorlar.

YENİ TEKNİK VE STRATEJİ

YEŞİL Vatan olarak anılan ormanların ve içindeki canlıların korunması amacıyla gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösterdiklerini ifade eden yetkililer, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, orman yangınlarıyla mücadelede mevcut önlem ve müdahale tekniklerinin yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öte yandan, Türkiye'de meydana gelen yangınlarda Tarım ve Orman Bakanlığı da önemli hamlelerde bulunuyor. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın hava filosundaki en güçlü silahlarından olan insanlı keşif uçağı "OTAĞ" yakın zamanda meydana gelen 4 büyük yangının söndürülmesinde aktif görev aldı. Özellikle yaz aylarında Ege Bölgesi'nde çıkan yangınlara karşı alınan tedbirler ve gösterilen titiz mücadele, vatandaşların da takdirini kazanıyor.

KENAN GÜRBÜZ