Bodrum yeniden turizm ekolü olmalı

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum'daki otel ve hizmet kalitesine rağmen tesislerin ağustos ayında yüzde 70 kapasiteyle hizmet verdiğini söyledi.

YÜKSEK EMLAK FİYATLARI

Kenti besleyen Bodrum Milas Havaalanı ve araç giriş çıkışlarının da geçtiğimiz yıla oranla azaldığını kaydeden Girgin, yüksek sezon tabir edilen Haziran- Ağustos aylarındaki turist sayısının bir önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini kaydetti. Bir turizm kenti olan Bodrum'dan, turizmden daha çok gayrimenkul sektöründeki gelişimiyle söz edildiğine dikkat çeken Yiğit Girgin, "Bodrum'un her noktasında çok büyük değer artışı oldu. Turizm kenti olarak anılması gereken Bodrum, yüksek emlak fiyatlarıyla konuşulur oldu. Gayrimenkul yatırımcılarının gözü Bodrum'a çevrildi. Turizm ekolü olan bir kentin bu kadar çok turizm dışı faaliyetle anılıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bodrum'un lokomotif sektörü turizm ve buna bağlı işletmelerden oluşuyordu. Şu anda ikincil konut kiralamalı veya günlük kiralık evler kayıt dışı olarak sisteme girmiş durumda. Kentte bir kalabalık var. Trafikten de bunu anlamak mümkün. Fakat istenen ekonomik hareketliliği maalesef göremiyoruz" diye konuştu.

SEZON 12 AYA YAYILMALI

Otellerin, artan personel ve diğer girdi maliyetlerini güncellemek durumunda kaldığını ve yükselen fiyatların da yurt dışındaki rekabet avantajını azalttığını anlatan Girgin, sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum'da turizm sezonunun ortasında, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika Almanya beş ana pazarda ortalama olarak yüzde otuz gerideyiz. Bodrum'un doğru ve etkili bir tanıtıma ihtiyacı var. Fakat nasıl tanıtacağız? Bodrum niş dediğimiz nitelikli ve özel bir pazar. Üst segmentten ekonomik segmente hitap eden ve bunların çeşitli varyasyonlarıyla birçok vatandaşın tercihine seslenebilecek bir noktada. Ama en üst segmentte daha az sıkıntı yaşarken, orta ve ekonomik segmentlerde baktığımızda radikal fiyat artışları, radikal müşteri yani misafir düşüşleriyle gerçekleşmiş durumda. Gelişen dünyayla birlikte yeni jenerasyona hitap edebileceğimiz bir konsept yok. Yeni jenerasyon sürekli keşfetmek istiyor. Sürekli yeni şeyler görmek istiyor. Siz hala on beş yirmi yıl öncesinin zihniyetiyle pazarlama yapamazsınız. İşletmelerinizdeki farklılıkları ön plana çıkarmanız lazım. Bu nedenle Bodrum'da 12 ay turizm yapmak için kentin tüm aktörleriyle birlikte bütüncül adımlar atılmalı. Siz insanlara bir hikaye sunmazsanız, insanların sizden hikaye satın almasını bekleyemezsiniz"