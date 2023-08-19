FETOB artık FODER oldu

Fethiye Otelciler Birliği Derneği tüzükteki kısa adını değiştirmek ve genel sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gitti. Fethiye'de 131 üyesi bulunan Fethiye Otelciler Birliği Derneği (FODER), Orka Sunlife Hotel'de olağanüstü genel kurul yaptı. Genel kurulda derneğin kısa adının değiştirilmesi, bazı tüzük değişiklikleri ve otelcilerin genel sorunları konuşulup, değerlendirildi. Kurulun divan başkanlığını Ramazan Gümüşhan, başkan yardımcılıklarını ise Ali Özdemir ve Can Belci'nin yaptığı genel kurulda profesyonel turizmciler Ercan Torunoğulları, Yavuz Torunoğulları, Nurkaya Gündoğdu, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay ve otel sahipleri yer aldı.

FETHİYE'NİN İLK DERNEĞİ

Fethiye Otelciler Birliği Derneği Başkanı Bülent Uysal'ın hoş geldiniz konuşmasının ardından derneğin kısaltma adı olan "FETOB' oylamayla değiştirilerek, "FODER" oldu. Fethiye Otelciler Birliği Derneği Başkanı Bülent Uysal, "Bilindiği üzere 1993'te kurulan bir derneğiz. İlk ismimiz bizim Fethiye Otelciler Derneğiydi. Daha sonra Fethiye Otelciler Birliği derneğine dönüştük. Kısaltmamız FETOB'du. Biz 1993'te kurulan ismimize geri dönüyoruz. Amacımız genel kurulda bunu değiştirmekti. Daha sonra üye aidatlarıyla ilgili konumuz oldu. Bunları da iyileştirmeyi planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.