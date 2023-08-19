  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla FETOB artık FODER oldu

FETOB artık FODER oldu

Fethiye Otelciler Birliği Derneği, olağanüstü toplanarak FETOB olan kısaltılmış ismini FODER olarak değiştirdi. Toplantıda sezonu da değerlendiren FODER üyeleri gelecek yılki sezonun daha iyi olmasını temenni ettiler.

ERDOĞAN CANKUŞ
FETOB artık FODER oldu

Fethiye Otelciler Birliği Derneği tüzükteki kısa adını değiştirmek ve genel sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gitti. Fethiye'de 131 üyesi bulunan Fethiye Otelciler Birliği Derneği (FODER), Orka Sunlife Hotel'de olağanüstü genel kurul yaptı. Genel kurulda derneğin kısa adının değiştirilmesi, bazı tüzük değişiklikleri ve otelcilerin genel sorunları konuşulup, değerlendirildi. Kurulun divan başkanlığını Ramazan Gümüşhan, başkan yardımcılıklarını ise Ali Özdemir ve Can Belci'nin yaptığı genel kurulda profesyonel turizmciler Ercan Torunoğulları, Yavuz Torunoğulları, Nurkaya Gündoğdu, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay ve otel sahipleri yer aldı.

FETHİYE'NİN İLK DERNEĞİ

Fethiye Otelciler Birliği Derneği Başkanı Bülent Uysal'ın hoş geldiniz konuşmasının ardından derneğin kısaltma adı olan "FETOB' oylamayla değiştirilerek, "FODER" oldu. Fethiye Otelciler Birliği Derneği Başkanı Bülent Uysal, "Bilindiği üzere 1993'te kurulan bir derneğiz. İlk ismimiz bizim Fethiye Otelciler Derneğiydi. Daha sonra Fethiye Otelciler Birliği derneğine dönüştük. Kısaltmamız FETOB'du. Biz 1993'te kurulan ismimize geri dönüyoruz. Amacımız genel kurulda bunu değiştirmekti. Daha sonra üye aidatlarıyla ilgili konumuz oldu. Bunları da iyileştirmeyi planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA