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Haberler Muğla Marmaris’te dükkana sılahlı saldırı

Marmaris’te dükkana sılahlı saldırı

Kimliği belirsiz şahıs şapka ve maskeyle yüzünü gizledi.

VURAL EFECİK
Marmaris’te dükkana sılahlı saldırı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde deniz malzemeleri satan dükkana gelen bir şahıs, 4 el ateş ederek iki kişiyi ayaklarından vurdu. Korkunç olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla'da öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi 33. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deniz malzemeleri satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibi Ç.Y. ve o sırada müşteri olarak bulunan R.K.'nin ayaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi.İlk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganı bulmak için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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