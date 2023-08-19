Muğla mermeri dünya ülkelerini süslüyor

TÜRKİYE mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç edilirken, kentte "beyaz altın" olarak adlandırılan mermer, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkânı sağlıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, son yıllarda önemli ilerleme kaydeden mermercilik sektörünün Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi.

Karakuş, Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerindeki 120 civarında mermer ocağı ve 140 civarında fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla yaklaşık 60 bin kişi sektörden geçimini sağlıyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu da istihdam açısından çok önemli.

COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜN

MERMER sektörünün özellikle bazı ilçelerde köyden kente göçü de durdurduğunu vurgulayan Karakuş, "Mermer fabrikalarının ve ocaklarının bulunduğu yerlerde herkes yaşadığı köyde, ilçede istihdam edilebilir duruma geldi. Özellikle maden sektöründe kadın istihdamı da artmış durumda. Kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta daha çok aktif olmalarını istiyor ve bu yönde çalışmaları destekliyoruz. Dolayısıyla sektör insanların köyde iş bulamayıp şehirlere göç etmesini engelleyerek de sosyal bir kaygıyı da kaldırıyor" diye konuştu.

Karakuş, açıklamasına şöyle devam etti: "İhracat pazarlarında Çin, Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Muğla'da özellikle Muğla Beyazı, leylak, sedef ve karya beyazı, Ege gümüş gibi mermerler daha çok çıkarılıyor. Özellikle Muğla Beyazı tüm dünyada marka olmuş bir mermerimiz. Biz de Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak Muğla Beyazının coğrafi işaretini alarak tescilli marka haline getirdik. Ana vatanı Akdeniz olan Beyaz Mermer rezervinin % 35'i Muğla'da bulunmaktadır."