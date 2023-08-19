Muğla Ticaret Odası’ndan üreticiye tam destek

139 yıllık köklü tarihi ile Türkiye'nin ilk odaları arasında yer alan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), tecrübesinden aldığı güç ve dinamik ekibi ile Muğla'ya katkı sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyet alanında bulunan 8 ilçe (Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça) başta olmak üzere ilin ticari ve sosyal hayatına katkı sunmayı temel hedefleri arasına koyan MUTSO, projeler üretmeye devam ediyor. MUTSO'nun ürettiği projeler arasında, 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi' projesi OLAN Apimuğla, KOBİ'lerin uluslararası rekabet kabiliyetini arttırmayı hedefleyen Avrupa İşletmeler Ağı, asırlık zeytin ağaçlarının içinde Muğla'nın tüm yöresel ve coğrafi işaretleri ürünlerinin, üretici satış

fiyatıyla sunulduğu bir satış noktası MUTSO Zeytinpark ve e-ticaretin artması ve üyelerin rekabet seviyelerini destekleyen e-ticaret sitesi algari.com bulunuyor.

AMAÇ ARICININ KAZANMASI

Apimuğla'nın amaçları arasında Muğla genelinde, apiterapik ürün miktarının, kalitesinin artırılması; katma değeri yüksek apiterapik ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi; Muğla arıcısının apiterapik ürünler üreterek gelirini artırması; Doğal bir hazine olan apiterapik ürünleri hakkında hem üreticinin hem de tüketicinin bilinçlendirilmesi; Muğla'nın apiterapik ürünler konusunda marka olması; Apiterapik ürün Ür-Ge, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturulması ve sağlık turizmi kapsamında değerlendirilen Apiturizm yatırımlarının bölgeye çekilmesi bulunuyor. Katma değerli ürün üretmek, milli ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak, arıcılık sektörü ve arıcıları desteklemek, Ar-Ge ve Ür-Ge ile yenilikçi ürünlerin markalaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkılan projede ilk etap olarak, Muğla TEKNOPARK'ta AR-GE Tesisi faaliyete geçirildi. Yaklaşık bin m2'lik üretim tesis inşa aşamasında olup, tesis için gerekli tüm makine ve ekipman temini yapılmış durumdadır. Proje kapsamında, sertifikalı arıcılık sistemi ile öncelikli olarak Muğla arıcıları, yetmediği takdirde Türkiye'deki arıcılardan 'lider arıcı' eğitim sistemimize dahil arıcılardan ham madde tedariki yapılacak. Polen, propolis, arı sütü, apilernil, arı ekmeği vb. katma değeri yüksek apiterapik ürünlerden, gıda takviyesi olarak oluşturulacak Ar-Ge ürünler, Türkiye'ye ve uzun vadede yurt dışına arz edilecek.