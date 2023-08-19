Yatağan, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olacak

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün girişimleriyle hayata geçirilen ve devam eden yatırımlar, ilçenin çehresini değiştiriyor. Toksöz'ün göreve gelmesiyle ilçenin önemli birçok eksikliği teker teker giderilirken, hayata geçirilen projeler arasında, Muğla'nın ilk Millet Bahçesi olan Yatağan Millet Bahçesi, Yatağan Gençlik Merkezi, Yatağan Şehir Stadyumu başı çekti. Öte yandan, Adliye Sarayı, Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binasının inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

İHTİYAÇLAR BİR BİR KARŞILANIYOR

Başkan Toksöz'ün göreve gelmesiyle birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan Yatağanlıların düğün, mevlit, sünnet gibi cemiyetlerini gerçekleştirebilmeleri için içerisinde mutfak, bulaşıkhane, tuvalet ve depo olan 47 sosyal tesis hizmete kazandırıldı. Ayrıca, çocukların sosyalleşebilmeleri ve hoşça vakit geçirebilmeleri için ilçenin 19 ayrı noktasında, kauçuk tabanlı çocuk oyun grupları yerleştirildi. Gençlerin de sportif faaliyetlerini yürütebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için ilçenin farklı 20 noktasında halı saha, 6 basketbol ve voleybol sahası ve 1 tenis kortu inşa edilerek, Yatağanlıların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN TOKSÖZ'DEN TESEKKÜR

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, ilçeye kazandırılan yatırımlarla ilgili yetkililere teşekkürlerini sundu. Başkan Toksöz, "İlçemize bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak', Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Milletvekillerimiz Kadem Mete ve Yakup Otgöz'e, İl Başkanlarımız Gültekin Akça ve Oğuz Akarfırat'a, İlçe Başkanlarımız Ersöz Güler ve Oğuzhan Çay'a, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ŞEHİR STADYUMU HİZMETE GİRDİ

BELEDİYE Başkanı Toksöz'ün, spora ve sporcuya verdiği önemin bir göstergesi olarak hayata geçirilen Şehir Stadyumu, çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete girdi. Modern ve estetik yapısıyla dikkatleri üzerine çeken çelik konstrüksiyon 500 kişilik tribüne sahip, soyunma ve hakem odaları ile tuvaletlerini bünyesinde barındıran, 119 x 82 metre ölçülerindeki sentetik zeminli Şehir Stadyumu, Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Yatağanspor ve ilçedeki diğer sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

MİLLET BAHÇESİ HER GÜN 2 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

YEŞİLİN her tonunu içinde barındıran bitki ve peyzajı ile Yatağan ilçesine yeni bir soluk getiren Millet Bahçesi, içerisinde sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, Millet Kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı oldu. İçerisinde çocuklar için dört farklı noktada toplam 895 metrekarelik oyun alanı, 96 metrekarelik alanda spor alanları, basketbol-voleybol ve tenis sahası, koşu yolubisiklet yolu parkuru dinlenme alanı ve diğer donatılar yer alan Yatağan Millet Bahçesi, her gün yaklaşık 2 bin kişiyi misafir ediyor.

YILLARIN KANGRENİ OVA YOLU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

SEÇİM öncesindeki vaatlerinden biri olan, diğer vaatlerinde olduğu gibi bu vaadini de yerine getiren Başkan Toksöz, Yatağan ilçe merkezini, bölgenin kadim merkezlerinden olan Bozüyük Mahallesi'ne bağlayan Ova Yolu Projesini de hayata geçirdi. Bölgenin en önemli tarım alanlarını da içerisinde barından 5 kilometrelik yolu kilitli parke taşıyla buluşturan Yatağan Belediyesi, yol üzerindeki Kamış Çayı üzerine 34x10 metre, Doğancı Çayı üzerine ise 5x7 metre ölçülerinde köprüler inşa ederek, Yatağanlıların kangrene dönmüş sorununa da çözüm üretti.

HÜKÜMET KONAĞI VE BELEDİYEDE SONA GELİNDİ

İLÇEDEKİ hükümet konağı ve belediye hizmet binasının fiziksel olarak güncel ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle mevcut hükümet konağı binası yıkılarak yapımına başlanan Yatağan Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binasında, 1 yıldan az bir sürede sona gelindi.

Yatağanlıların düğün, mevlit, sünnet gibi cemiyetlerini gerçekleştirebilmeleri için 47 sosyal tesis, hizmete kazandırıldı.

Yılbaşına kadar yapımının tamamlanması planlanan Yatağan Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası ile, 2024 yılında Yatağanlıların hizmetinde olacak.

2 MİLYON METREKARE KİLİTLİ PARKE TAŞI

GÖREVE geldikten sonra en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen yol konusu, Başkan Toksöz'ün üstün gayretleri sonucunda ortadan kalkmaya devam ediyor. 4 yıllık bir sürede, 2 milyon metrekare kilitli parke taşının döşenmesini sağlayan Başkan Toksöz, 100 kilometrelik yolu da asfaltla buluşturdu.