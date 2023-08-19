Yatta rota Türkiye

Dünyada yat üretimi ve yenilemesinde güçlü bir konuma gelen Türkiye yat turizminde de bir cazibe merkezi... Yatçılıkta marka ülkeler arasına giren Türkiye, bu alanda ihracat liginde de ilk 10 ülke arasında iken, sipariş sayısı ve üretilen yatların uzunluğu açısından hızla tırmanıyor. 2022 yılında toplam 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen gemi, yat ve hizmetleri sektöründe 2023 yılında haziran ayı ortası itibarıyla 550 milyon dolar seviyesinde ihracat kaydı sağlandı. Bu alandaki ihracat, yıl içinde tamamlanan yat ve gemi inşasının gelirinden hesaplanıyor.

BODRUM VE GÖCEK

Mega yat inşası ve ihracatında da önemli bir konuma gelen Türkiye, ayrıca kıyı bölgelerinin tekne tatilinde öne çıkmasıyla bu alandaki turist gruplarının da büyük ilgisini görüyor. Özellikle Bodrum - Göcek koyları 5 - 6 metrelik küçük teknelerden 25 - 50 metrelik motor yatlara, uzunluğu 100 metreye ulaşan ve geçen mega yatlara kadar geniş bir yelpazeyi ağırlıyor. Aynı zamanda tüm bu yat gruplarının üretimi, dizaynı, yenilenmesi de Türkiye de yapılıyor.

Cayman Adaları bayraklı "Blue" ile Bermuda bayraklı "Mar" isimli yatlar, Marmaris ilçesine demirledi. Marmaris Cruise Port küçük iskelesine bağlanan "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atık su arıtma ve 80 mürettebat bulunuyor. İlçede 5 gün kalacağı belirtilen 26 metrelik lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. Bermuda bayraklı 16 metre genişliğindeki "Mar" isimli yat da Albatros Marina büyük iskelesine demirledi.