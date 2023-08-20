CHP’nin kongresinde herkes birbirine girdi

Muğla'da CHP Menteşe İlçe Başkanlığı Kongresi'nde adeta kürsü savaşları yaşandı. Kürsüye gelen eski il başkanı, yeni ve önceki dönem milletvekilleri, kadın kolları başkanı ile belediye başkanları arasındaki sert atışmalar yaşandı. Kongre salonu adeta buz kesti. CHP Menteşe İlçe Kongresi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mevcut Başkan Mustafa Aytaç Kavak ve Menteşe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nail Kızıl'ın listelerinin yarıştığı kongrede Kızıl yeni ilçe başkanı seçildi. Kongreye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe'nin katılım göstermemesi, sadece İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci'nin katılması dikkat çekti.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ MÜRSEL ALBAN "Tavuk ve kedileriniz hariç herkesi delege yaptınız"

KONGREDE kürsüye gelen CHP önceki dönem Milletvekili Mürsel Alban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü hedef aldı. Delege seçimlerinin adaletli şekilde yapılmadığını savunan Alban, "Elinize sağlık. Evinizde beslediğiniz tavuk ve kedi hariç tüm tanıdıklarınızı delege yazdınız. CHP, yavaş yavaş bitiriliyor. Burası Gümüş A.Ş. değil. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse burayı hegemonyası altına alamaz. Konuşmam hiç zorunuza gitmesin. Ben CHP'nin özüne dönüp kurtulmasını istiyorum" diye konuştu.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI BAHATTİN GÜMÜŞ "Sokağa bile çıkamayan kişiler bizi eleştiriyor"

ESKİ Milletvekili Mürsel Alban'dan sonra kürsüye çıkan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de kendisini hedef alan eski milletvekiline yüklendi. Gümüş, kendisine "Burası Gümüş A.Ş. değil" diyen Alban'ı adeta topa tutarak, şunları söyledi: "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ni gezin ve belediye ne yapmış görün. İki kişi Menteşe'de seçime giriyor. Bundan daha demokratik bir seçim var mı? Ben vatandaşın mutlu ve acılı gününde yanındayım. Eleştiren eleştirsin. Benim için önce insan, sonra siyaset. Sokağa çıkamayan, köye gidemeyen kişiler bizi eleştiriyor. Önce aynaya bakacaksınız. Çalışmayan gelip konuşuyor."

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN "5 belediye başkanı Gürün'e karşı Saatçı'yı destekledi"

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yaptığı konuşmada kongre salonu adeta buz kesti. Gürün, 2019 yerel seçimlerinde 5 belediye başkanının diğer aday Behçet Saatcı'yı desteklediğini öne sürdü. Gürün, "Oy oranı yüzde 36. Anlamak istemeyen anlamıyor. Biz anlatmaya devam edeceğiz. O seçimde milletvekili kimlerdi? Ayrıca çok üzülerek söylüyorum 5 tane belediye başkanı Osman Gürün karşısında Behçet'i destekledi. O ilçelerde biz çoğunu kaybettik. İsimlerini söylemek istemiyorum. Ben onlara İrlandalılar dedim" ifadelerini kullandı.

FETHİYE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI BEHÇET SAATCI "Sen yine seçilirsin hiç merak etme Osman Abi"

GÜRÜN'ÜN, CHP'li 5 belediye başkanının Fethiye Belediyesi eski Başkanı Behçet Saatcı'yı desteklediği açıklamalarına Saatcı sosyal medyadan cevap verdi. Saatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hiç merak etme Osman Abi... Yine bir Genel Başkan Yardımcısı çıkar, 'AK Parti aradan sıyrılıyor, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmayın' der. İsmail Küçükkaya'nın programını bir çalışanının yakını provoke eder, "Bu Behçet 12 Eylül öncesi Muğla'da kahvehane bastı" palavraları yayar. Ülkücü gibi görünen trol grubuna sosyal medyada karalama yaptırır ve sen yine seçilirsin..."

KORKUT'TAN SİTEM DOLU AÇIKLAMALAR

CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut da kongrede sitem dolu açıklamalarda bulundu. Korkut, "Bazı ilçe kadın kolları başkanlarım oy kaygısından dolayı oturduğu mahalleden delege yapılmadı. Kadın üye sayılarını artırmak kadın kolları olarak hedeflerimizden birisi. 'Sokakta tarlada nerede ikna ederseniz kadınları üye yapın' denildi. Ama bizim ilçe yönetimlerimiz kadın kollarına üyelik formu vermemek için direndi. 'Kadın kollarına mahalle temsilcisi atayacağız' dedik. 'Bizim mahalle temsilcilerimiz var, sizin yapmanıza gerek yok' denilip karşı çıkıldı" dedi.

"NEDEN MUĞLA'DA OY ORANIMIZ DÜŞTÜ"

KONGREDE, söz alan CHP İl eski başkanlarından Süleyman Uslu'nun konuşması salonda soğuk rüzgarlar estirdi. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin milletvekili sayısı hakkında konuşan Uslu, "CHP daha önce de 4 milletvekili varken ve oy oranı belliyken, 4. milletvekili bizim partimize katkı sağlayacağı düşünülerek ittifak ortakları arasından aday gösterilmiş birisi olarak belirlendi. Kişilerle işim yok. Biz yine 4 milletvekilinde kaldık. Ama ne oldu? Geçen sefer oy oranımız 36 idi şimdi ise 37 civarı. Neden Muğla'da oyumuz düştü? Olaya biraz da bu gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.