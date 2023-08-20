Gökova Körfezi’nde gökyüzü renklendi

DÜNYA üzerinde ilk üç kitesurf merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. Dünyada Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki üçüncü kitesurf merkezi olan Akçapınar Sahili, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oluyor. 100 metre açığa kadar bel hizasında sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3 kilometrelik sahil, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olan sahil, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı sunuyor.