Festivalde bronz eserin parçaları çalındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Bargilya Festivali 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sanatçı Ender Güzey'e ait 'Kuşlar - Kuşların Kanat Çırpışı veya Çırpınışı' masif bronzdan oluşan eserin bazı parçalarının çalındığı ileri sürüldü.

Küratörlüğünü Ender Güzey'in yaptığı 'Kuşlar - Kuşların Kanat Çırpışı veya Çırpınışı' adlı resim, fotoğraf, heykeli sanatseverlerle buluşamadan çalındı. Sanatçı Ender Güzey çalınan sanat eseriyle ilgili jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.

18 Ağustos'ta başlayan ve 3 gün süren festivale katılan sanatçı Ender Güzey yaptığı açıklamada, "Milas Belediyesinin düzenlediği Bargilya Festivali organizasyonuna sergi yapmak üzere davet edildim. Ancak tek şartım 7/24 güvenliğin sağlanması idi. Buna rağmen eserlerin nakliyatı için sergi alanına gittiğimde heykelimin çok önemli bronz parçalarının çalındığını gördüm. Masif bronzdan oluşan heykelin kafası ve gövdesinden sarkan parçalar yoktu. Tek kelimeyle şok oldum aklım almadı. Sanki ruhumu çalmışlardı" dedi.