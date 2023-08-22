Bodrum’daki ada ve koylarda şanlı bayrağımız dalgalanıyor

BODRUM Belediyesi ekipleri, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, koylarda ve adalarda bayraklama çalışması başlattı.

Bodrum açıklarında bulunan adalar ile eşsiz güzellikteki koylara bayrak direkleri dikerek Türk Bayrakları asan Bodrum Belediyesi ekipleri çalışmalarına ilk olarak Yassı Ada'da başladı.

DİREKLER DİKİLDİ

14 Ağustos Pazartesi günü başlayan çalışmalarla şu ana kadar Adaboğazı (Akvaryum Koyu) iç ve dışı ada ile Adaboğazı Burnu, Çelebi Adası, Haremtan Koyu ve Karaada Yassı Ada, Karaada Fener Burnu, Karaada Yarlı Koy'a direkler dikilerek Türk Bayrağı dalgalandırıldı. Belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde Kargıcak Koyu, Kargı Adası, Orak Adası, Pabuç Burnu, Kissebükü Koyu, Çatal Ada, Çiftlik Eşek Adası, Kızılburun, Sarnıçlı Koy, Mazı Köpek Taşları ile diğer tespit edilen koy ve adalarda da belirli bir plan dahilinde çalışmalarına devam edecek.