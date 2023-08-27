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Bir bot kazası daha! Yunanistan'da tatil yapan Türk feci şekilde öldü

Milas ilçesinde yaşayan Rıfat Tansel Tugal, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Tugal, Yunanistan'ın Mikonos adasına tatil için gittiği sırada bindiği botun kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

SABAH
Bir bot kazası daha! Yunanistan’da tatil yapan Türk feci şekilde öldü

Milas'ın Kısırlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Rıfat Tansel Tugal, tatil için Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti. Adada tatiline devam eden Tugal'ın bindiği bot, gece saatlerinde açıktaki tekneye giderken kayalıklara çarptı.

Olayda 2 çocuk babası Tugal hayatını kaybetti, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı, Mikonos Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tugal'ın cansız benedi, Bodrum'a getirildi. Tugal'ın cenazesi sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde Bahçeyaka Çamseki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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