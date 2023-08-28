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Haberler Muğla Bodrum'da silahlar konuştu! Oteldeki çatışmada ölü ve yaralılar var

Bodrum'da silahlar konuştu! Oteldeki çatışmada ölü ve yaralılar var

Muğla Bodrum'da bir otelde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gece saatlerinde bir araçla gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı ve karşılıklı çatışma yaşandı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA
Bodrum’da silahlar konuştu! Oteldeki çatışmada ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille otele gelen 3 kişi ile oteldeki 3 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı.

Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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