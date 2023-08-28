Muğla’da sulama projelerine 2 milyon TL hibe desteği

İki başvurunun geri çekildiğini ve 25 üreticinin bireysel sulama desteği için başvurusunun işleme alındığını belirten Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, bu çerçevede tarla içi sulama sistemi, güneş enerjisi sistemi ve güneş enerjili sulama sistemi projeleri için üreticilere hibe desteği verileceğini açıkladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, toplam 466 dekarlık tarımsal üretim sulama alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek destek miktarının 1 milyon 909 bin 966 TL olduğunu söyledi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 1 Ocak-17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 27 adet başvurudan 25'ine yüzde 50 hibe desteği verilmesine ilişkin protokolün imza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın yanı sıra Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Damızlık Sığır Yetiştirciler Birliği Başkanı Süleyman Gül ile Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere Ziraat Odaları Başkanları ve üreticiler katıldı.