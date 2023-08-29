Bodrum’da kanlı gece: 1 kişi öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde otele gelen 3 kişi ile oteldeki 3 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında kavga, silahlı çatışmaya döndü. Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) hastaneye götürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HUSUMET VARMIŞ

Çatışmanın, otelde kalan 3 kişi ile daha önce aralarında husumet olan ve İstanbul'dan gelen saldırganlar arasında yaşandığı öğrenildi. Ayrıca zanlıların husumetlilerinin sosyal medyalarını takip ederek, tatil yaptıkları otele bulup saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi.