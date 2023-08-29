Patronlarını önce darp sonra gasp ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yayın yapan yerel bir televizyonun spor yapımcısı, sunucusu ve aynı zamanda restoran işletmecisi Levent Bulut'u evinin bulunduğu site girişinde demir çubukla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların, Bulut'un işlettiği restoranda çalıştığı ortaya çıktı.

Geçen Pazar gecesi Neyzen Tevfik Caddesindeki restoranını kapatan Bulut, yaklaşık 100 bin lira parayı çantasına koyup motosikletiyle Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesinde yaşadığı siteye geldi. Bulut, ağaçların arasında elinde demir sopa ile saklanan bir şahsın saldırısına uğradı. Daha sonra Bulut'un taşıdığı çantayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hayati tehlike atlatan Bulut, yoğun bakım ünitesine alındıktan birkaç saat sonra gözlerini açtı. Olayın şokunu ise atlatamadı.

RESTORANDA ÇALIŞIYORMUŞ

Ekipler, 200 güvenlik kamerasını inceledi. Yürütülen takibin ardından saldırıyı Bulut'un restoranında çalışan Diyar K.'nın (18) gerçekleştirdiği tespit edildi. Aynı zamanda Bulut, eve gelmeden 25 dakika önce gidip elinde çelik halter barı ile pusuya yattığı belirtildi. Saldırının faili Diyar K. tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gasp edilen para ise bulunamadı.