  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da zehir operasyonları! Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

Muğla'da zehir operasyonları! Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

Muğla'da, polis ekiplerinin bir hafta içinde gerçekleştirdiği 10 uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Öte yandan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucuyla birlikte peynir tenekesine saklanmış 1 kilo 711 gram kubar esrar ele geçirildi.

DHA
Muğla’da zehir operasyonları! Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-28 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere 10 operasyon yaptı. Operasyonlardaki aramada peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar, 281 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 sentetik hap, 12 parça sentetik kannabinoid, 83 ecstasy, 2 bin 540 lira, 430 euro, 60 paunt, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 47 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA