Muğla’da evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı koca yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde oturan Serkan A. ile eşi Nil A.'nın yetiştirdikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 17 kök Hint keneviri, 4 gram kubar esrar, 19 gram Hint keneviri tohumu, 1 hassas terazi, 2 elektrik sistemine bağlı ışık ve ısıveren cihazlar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A. ve Nil A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.