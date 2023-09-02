Marmaris’te yere atılan çöpler temizlendi

SORUMLULUK alanı dışındaki koylar, orman alanları, karayolları kenarları, piknik noktaları, seyir tepelerinin temizliğini de gerçekleştiren Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin son mesai yeri Marmaris-Muğla yolu oldu. Ekiplerin son olarak çalışma yaptığı nokta Marmaris'e giriş yoluydu. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında kalan Muğla-Marmaris yolunda iki günlük temizlik gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesai yapan 9 personel iki günde 150 poşet çöp topladı. Yetkililer, "Kötü görüntülerin önüne geçmek için sorumluluk alanımız içinde olup olmamasına bakmaksızın her noktada hizmet veriyoruz. Maalesef ki çok sayıda çöp topladık. Bir kez daha vatandaşlarımızdan çöplerini çöp kutularına atmaları noktasında duyarlılık bekliyoruz" dediler.