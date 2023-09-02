Muğla Roket Takımı TEKNOFEST finallerinde

GÖKOVA Roket Takımı, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri" kategorisinde finalist olarak Muğla'yı temsil ediyor. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2023'te, finalist olarak yarışacak olan Gökova Roket Takımı "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri" kategorisinde, final sunumlarını başarıyla gerçekleştirdi. TEKNOFEST Ankara 2023'te, Ön Kuluçka başvurusu kabul gören Gökova Roket Takımı, "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri" kategorisinde 15 takım arasına girmeyi başardı. Finallerde en iyi performans sergileyen en iyi 3 takıma 75 bin TL ödül verilecek. Ayrıca yarışmayı kazanan takımlar, yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getiren Take Off İstanbul'a gitmeye hak kazanacak