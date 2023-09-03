Bodrum’da ölen avukat toprağa verildi

uğla'nın Bodrum ilçesinde, restoranda soluk borusuna balık kılçığı kaçması sonucu fenalaşıp hayatını kaybeden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Elif Alev Çevikdal (43), memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi. 1 çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, duruşma için gittiği Bodrum'da perşembe akşamı, restoranda yemek yerken boğazına balık kılçığı kaçarak fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çevikdal, kurtarılamadı. Çevikdal'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine getirildi. Cenazeye Çevikdal'ın oğlu Anıl, annesi Kıymet, kız kardeşi Hilal Aydın, ağabeyi Ali Çevikdal ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Çevikdal'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.