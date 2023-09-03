Marmaris’teki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Marmaris Adaköy Mahallesi Aktaş mevkiindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, 3 uçak ve 4 yangın söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.