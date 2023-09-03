Muğla’ya gelen gitmek istemiyor

MUĞLA'DA deniz, kum ve güneş turizmin yanında, tekne turu, kano, rüzgar sörfü, kültür turu ve traking sporlarının yapılabildiği tek ilçe Ula ilçesinde son günlerin en gözde etkinliği durgun su kano turları oldu. Sakin Kent Akyak'da bulunan Kadın Azmağı'na alternatif Akçapınar Azmağı hem turun uzunluğu, hem de aynı anda hem tekne turu hem de durgun su kano sporunu bir arada sunuyor. Leylek köy olarak da bilinen Akçapınar Mahallesinde başlayan ve rüzgar sörfü alanına kadar devam eder Akçapınar Azmağı yerli yabancı turistlerin alternatif turizm parkuru oldu.