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Haberler Muğla 'Tosun bu yaz da Foça'ya geldi: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

'Tosun bu yaz da Foça'ya geldi: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

İzmir'in Foça ilçesinde her yaz konaklayan ve vatandaşlar arasında 'Tosun' olarak adlandırılan pelikan, bu yıl da ilgi odağı oldu. Geçen yaz rahatsızlanarak insanlardan yardım isteyen pelikana yardım eli uzatılmış, tedavisi yapılmış ve Ekim ayında bölgeyi terk etmişti. Ancak bu yaz tekrar Foça'ya dönen pelikanı görek için ilçeye birçok kişi geliyor.

İHA
’Tosun bu yaz da Foça’ya geldi: Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yazları konaklayan ve vatandaşların 'Tosun' adını taktığı pelikan yoğun ilgi çekiyor.

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesinde, geçen yaz rahatsızlanarak insanlardan yardım istercesine pazaryerine inen pelikan, bu yaz tekrar Foça'ya geldi. Geçtiğimiz yaz, rahatsızlanan pelikana vatandaşlar sahip çıkarken, gerekli tedavilerin ardından Ekim ayı sonlarına doğru Foça'yı terk eden pelikan, bu yaz tekrar yeni Foça'ya geldi.

Pelikanı sahiplenen Deniz Kaptanoğlu isimli vatandaş, "Pelikan, geçen sene Ağustos ayında bitkin bir halde Foça'da pazaryerine geldi. 10 gün kadar uçamadı. Bakımlarını yaptık. Benim olmadığım zaman balıkçılar bakımlarını yaptı. Ona yaşam mücadelesinde destek olmak istedik. Pelikanın ismi 'Tosun' olsun dedik. Geçen sene Ekim sonu gibi gitti bir daha görmedik. Bu sene denizin içindeki sürekli durduğu büyük taşın üstüne tekrar geldi. Vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Yeni Foça'ya tatile gelenler, fotoğraf ve videolarını çekiyor. Biz ona alıştık, sanırım o da bize alıştı. Ekim sonu gibi gideceğini tahmin ediyorum" dedi.

YENİ FOÇA'NIN SİMGESİ OLDU

Foçalı balıkçı Sefer Yolcu ise "Yeni Foça'da 40 senedir balıkçılık işi ile uğraşıyorum. Bizim bu pelikan devamlı Yeni Foça'ya gelmeye başladı. Artık bizim maskotumuz oldu. Ağustos, Eylül ayında devam burada konaklıyor. Canı istediği zaman gidiyor sonra tekrar geliyor. Herkes yeni Foça'ya bu pelikanı görmek için geliyor. Yeni Foça'nın simgesi oldu" diye konuştu.

"KORUNMA ALTINA ALINMASI GEREKİR"

Almanya'dan tatil için Yeni Foça' ya gelen Umut Aydın da "Almanya Dortmund'dan Yeni Foça'ya tatile geldik. Hayvanlar ile çok fazla ilgiliyiz. Kuşların yapısını biraz da olsa bildiğim için bu zamanda pelikanın burada olması çok enteresan. Umarım yardımcı oluruz ama yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Baktığınız zaman uyumaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu durum yaşlılık belirtisi olduğunu gösteriyor. Genel olarak agresif olurlar. Herhangi bir harekette kendini savunmaya alırlar. Ama çok güzel bir kuş. Bu pelikanın mutlaka korunma altına alınması gerekir" şeklinde konuştu.

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