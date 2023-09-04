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Haberler Muğla Milas’ta feci kaza: TIR sürücüsü can verdi

Milas’ta feci kaza: TIR sürücüsü can verdi

Yatağan-Milas karayolu Milas girişindeki akıllı kavşakta meydana gelen kazada, TIR sürücüsü üst geçit bariyerlerine çarpması sonucu araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

İHA
Milas’ta feci kaza: TIR sürücüsü can verdi

Yatağan istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan gıda yüklü TIR, Boğa yokuşu inişinden itibaren sürücü aracın kontrolünü kaybetti. 35 BBF 692 plakalı TIR sürücüsü Milas girişindeki akıllı kavşağı geçerek üst geçide çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla büyükşehir belediyesi itfaiye, polis, 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada aracı kullanan sürücünün araç içinde sıkışmış vaziyette hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek araçtan çıkarıldı.

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