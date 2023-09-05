  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 613 yolcu geldi

Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 613 yolcu geldi

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a 2 ayrı kruvaziyer ile 2 bin 613 yolcu geldi. Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gidecek.

İHA
Bodrum’a kruvaziyerle 2 bin 613 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen iki ayrı kruvaziyer ile 2 bin 613 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 513 yolcu ve 1029 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gidecek.

İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azurra oldu. Bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan ilçeye gelen kruvaziyer, saat 22.30'da Rodos Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere 100 yolcu ve 74 mürettebat bulunuyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA