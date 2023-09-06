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Haberler Muğla Muğla'da bir evden 30 bin dolar çalan hırsız yakalandı

Muğla'da bir evden 30 bin dolar çalan hırsız yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde rus uyruklu bir kişinin evinden 30 bin dolar çalan hırsız, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Muğla’da bir evden 30 bin dolar çalan hırsız yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rus uyruklu K.A'nın ikamet ettiği evden 30 bin dolar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi N.B'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Muğla Hamdibey karakoluna getirilirken buradaki işlemlerin ardından, Marmaris'e gönderildi. Marmaris adliyesine sevk edilen N.B isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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