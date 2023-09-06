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Haberler Muğla Muhtar olay yerinde hayatını kaybetti

Muhtar olay yerinde hayatını kaybetti

OSMAN AKÇA VOLKAN YILDIZ
Muhtar olay yerinde hayatını kaybetti
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Milas'ın Fesleğen Mahallesi Muhtarı Erkan Kaba'nın kullandığı motosiklet ile cipin çarpıştığı feci kazada muhtar Kaba olay yerinde hayatını kaybetti. Farilya Mahallesi'nde Gündoğan'dan Torba istikametine seyreden ve iddiaya göre hatalı sollama yaparak ilerleyen İ.H.T. idaresindeki 54 BU 904 plakalı cip, karşı istikametten gelen Erkan Kaba yönetimindeki 48 ALD 532 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan Kaba, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaba'nın ölüm haberini alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.
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