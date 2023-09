Silahlı gasp şüphelileri tutuklandı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 24 Ağustos'ta Bodrum'da T.A'nın gasp edilmesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki 80 kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eş zamanlı operasyonla F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. ve B.B.İ.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. tutuklandı, B.B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y. ve F.K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.