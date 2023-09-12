Nagihan öğretmen Fethiye’yi yasa boğdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Öğretmen Nagihan Erenler, okulun açıldığı ilk gün kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlarken Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğretim yılına başladığı saatlerde acı bir haberle sarsıldı. Okulun özel eğitim öğretmeni Nagihan Erenler'in yakalandığı amansız hastalıkla sürdürdüğü savaşı kaybederek sabaha karşı vefat etmesi, öğretmen öğrenci ve velileri üzüntüye boğdu. Bu acı haberin ardından başlayan açılış töreni oldukça buruk geçti. Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Öğretmenlik yapan ve eşi de öğretmen olan 39 yaşındaki bir çocuk annesi Nagihan Erenler, okulundaki 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılamadı. Yakalandığı kanser ile beş yıldır mücadele eden "Görürsünüz bu hastalığı yenip öğrencilerime kavuşacağım" diyerek çevresine sürekli umut aşılayan Nagihan öğretmen hayata gözlerini yumdu.

ÇOK SARSILDIK

Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk yaptığı kısa açıklamada, " Eğitim-öğretime başladığımız gün acı haberle sarsıldık. Çok sevdiğimiz öğretmenimizi kaybettik. Allahtan rahmet, kederli ailesine öğrencilerimize, velilerimize ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerinde bulundu.