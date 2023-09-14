Muğla’nın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 8-14 Eylül 2023 tarihleri arasında Bodrum, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Fethiye İlçelerinde gerçekleştirilen 11 operasyonda 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 89 gram toz esrar, 96 gram kubar esrar, 27 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 14 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi