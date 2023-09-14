Yeni evli çiftin unutulmaz molası

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve tatile giderken kahve molası verdikleri akaryakıt istasyonunda, içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerindeki düğün takılarının ve cüzdanlarının bulunduğu çantayı unutan genç çift, istasyon görevlisinin dikkati sayesinde bulunan altınlarına kavuşurken, "Hayatımızın en unutulmaz molası" yorumunu yaptılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

11 yıldır pompa görevlisi olarak çalışan 51 yaşındaki Mehmet Yiğit buldu. Çantanın içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğunu fark eden Yiğit, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çantanın sahibine ulaştı. Marmaris'e varmak üzereyken aldıkları telefon ile şok olan genç çift istasyona geri dönerek altın dolu çantalarını polis ekiplerinden teslim aldı. Genç çift, pompa görevlisi Yiğit'e dikkatli ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür edip, kendisini ödüllendirerek günün anısına selfie çekti. Akaryakıt istasyonu görevlisinin dikkati sayesinde çantasına kavuşan 33 yaşındaki damat Haydar Bayer ise, "Yolculuk sırasında çok sıcaklamış ve yorulmuştuk. Akaryakıt istasyonundan kahve almak için girdik. Çantayı kahve makinesinin önüne bıraktım. Bir anlık dalgınlıkla çantayı arabada unuttuğumu sanıp ödeyemedim. Bulan abimize teşekkür ediyorum. Bu zamanda dürüst insan bulmak çok zor" dedi.