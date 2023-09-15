Arabasıyla kuzeninin üstünden geçti

Muğla'da yaşanan feci olayda Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile tartışmaya başladı. Murat Erdoğan ticari aracına binerek önce olay yerinden ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi. Aracını kuzeninin, eşi Fatma Erdoğan'ın ve kimliği belirlenemeyen birinin üzerine sürdü.

Kuzeni Bilal Erdoğan, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNDÜ

Fethiye'de yaşayan Murat Erdoğan, kuzeniyle tartıştıktan olay yerinden ayrıldı. Fakat bir süre sonra ticari aracıyla tartışmanın yaşandığı işyerinin önüne tekrar geldi.

Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi aracıyla ezdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bilal Erdoğan ise hayatını kaybetti. Eşi Fatma Erdoğan ve yanındaki diğer kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

OLAYIN ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı güzergahı tespit eden güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Murat Erdoğan, Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan Erdoğan, işlemlerinin ardından Fethiye'ye getirilerek tutuklandı.