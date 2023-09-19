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Haberler Muğla Ecel denizde yakaladı

Ecel denizde yakaladı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akbük koyunda yazları kotra teknede yaşayan emekli bankacı, lastik botla açıldığı denizde hayatını kaybetti. Lastik botun içerisinde ölü bulunan şahsın, kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

İHA
Ecel denizde yakaladı

Olay, Menteşe Sarnıç Mahallesi Akbük sahilinde meydana geldi. 70 yaşındaki emekli bankacı Erol Ünal, yaz aylarında kotra teknede yaşadığı Akbük koyunda lastik bota binerek tekneden ayrıldı. Lastik bot ile hareket halinde iken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen emekli bankacı Erol Ünal, lastik bot ile sürüklenerek Abalı koyuna vurdu.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Ambulans ekipleri yönlendirildi. Lastik bot içinde kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği değerlendirilen 70 yaşındaki Erol Ünal'ın ölümü ile ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Emekli bankacı Erol Ünal'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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