  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Lüks yat Fethiye'ye yanaştı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Lüks yat Fethiye'ye yanaştı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Cayman Adaları bayraklı lüks yat, yakıt ikmali için Fethiye Limanı'nı iskelesine bağlandı. Haftalık kirasının 720 bin avro olduğu belirtilen yat yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.

AA
Lüks yat Fethiye’ye yanaştı! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 70 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

İtalya'da 2021'de inşa edilen yat, sinema odası, tam donanımlı spor salonu ve spa gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Bir jakuzi ve konforlu şezlonglarla donatılmış geniş güneşlenme terasına sahip lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 720 bin avro olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA