Karavanda ölüm

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde karavanda kalan bir kişi ölü olarak bulundu. İstanbul'dan tatil için karavanıyla Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki Çetin Çetinus, sabah saatlerinde karavandan dışarı çıkmayınca mahalle sakinleri endişelendi. Karavanın içine bakan çevredekiler, yaşlı adamı karavanda hareketsiz halde bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

YAPILAN ilk kontrollerde yaşlı adamın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilirken, yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.