AK Parti Muğla Milletvekili Mete: Hastanenin otopark sorunu çözülüyor

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark sorunun çözüleceğini bildirdi. Büyük bir yatırımla Muğla'ya kazandırılan hastanenin başarılı çalışmaları ile göz doldurduğunu belirten Mete, hastanede birçok vatandaşın artık başka illere gitmeden tedavi olabildiğini söyledi.

Hastanede en çok karşılaşılan problemin otopark sorunu olduğunu ifade eden Mete, "Bu sorun da yeni kazandıracağımız otopark alanı ile artık son bulacak. Bine yakın araç için yeni bir otopark alanı açılıyor. Bununla ilgili çalışma başladı. En kısa zamanda da tamamlanacak" dedi. Milletvekili Mete, hastaneye yeni cihazlarla özellikle kanser tanı ve tedavi değerlendirme süreçlerinin hızlanacağını kaydetti ve hizmetlerin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür etti.