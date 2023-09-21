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Haberler Muğla Bodrum’da kanlı infaz: 2 ölü

Bodrum’da kanlı infaz: 2 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi otomobil içerisinde başlarından silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi. Kendi avukatını ve emekli icra müdürünü öldüren şahıs jandarmaya giderek teslim oldu.

İHA
Bodrum’da kanlı infaz: 2 ölü

Olay, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürüldü.

Öldürülen kişilerden Avukat Erdal Çam'ın (73) Denizli Barosu eski başkanı olduğu, diğerinin ise beraber çalıştığı emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar (57) oldukları öğrenildi.

KENDİ AVUKATINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen ilk bilgilere göre korkunç cinayeti gerçekleştiren şahsın avukat Çam'ın müvekkili G.Ö. olduğu, G.Ö.'nün avukat Çam'a yüklü miktarda ödeme yaptığı fakat karşılığında davada herhangi bir ilerleme olmadığı için aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Zanlı G.Ö. gözaltında

Zanlının aralarındaki sorunu çözmek için görüşme talep ettiği, bindiği aracın arka koltuğundan seyir halindeyken ateş ederek Çam ve Çavdar'ı vurduğu ardından da Turgutreis Jandarma Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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