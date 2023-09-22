  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı! O anlar kamerada

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırı! O anlar kamerada

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na akşam saatlerinde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

DHA
AK Parti Muğla İl Başkanlığı’na taşlı saldırı! O anlar kamerada

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Partinin camlarının kırıldığı olayda, mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı Metin A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bölgeden koşarak uzaklaşan şüpheli, asayiş ve polis merkezi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Metin A.'nın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Mobese görüntülerinde şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, çevrede keşif yaptıktan sonra camlara taş atıp koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA