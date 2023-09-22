Bodrum’da avukat ve yardımcısı infaz edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde biri avukat 2 kişi silahla vurularak araç içinde infaz edildi. korkunç olay dün akşam üzeri Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vuruldu. Araçtaki kişilerden birinin Avukat Erdal Çam (73), diğerinin ise beraber çalıştığı emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar (57) olduğu öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre korkunç cinayeti gerçekleştiren kişinin, Çam'ın müvekkili olduğu ve bir davadan dolayı aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi. Zanlının güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandığı bildirildi.Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği, 58 fişek, ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 380 kilogram açık tütün, 54 bin doldurulmuş makaron, 3 kilo gümrük kaçağı tütün, 46 elektronik sigara likiti, 74 paket puro ele geçirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.