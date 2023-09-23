Muğla’da kuraklık çanları! Barajlar kritik düzeye indi

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve gelişigüzel su tüketiminin artması nedeniyle Muğla'daki barajların doluluk oranlarında su seviyesi kritik düzeye indi.

Özellikle yüzde 90 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı yüzde 60 seviyelerine gerilerken, 2019 yılı 30 Eylül tarihinde yüzde 75 doluluk oranına sahip olan Geyik barajı yüzde 16, yine 2019 yılı 30 Eylül itibariyle yüzde 49 seviyesinde olan Mumcular Barajı ise bugün yüzde 10 doluluğa sahip.

EYLÜL AYINDA YAĞIŞ OLMADI

Metroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Muğla genelinde istasyon bazlı yapılan yağış oranlarında 2023 yılı Eylül ayında herhangi bir yağış ölçümü yapılamadı. Ayrıca yine Metroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve yağış beklenmediği bildirildi.

Yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve gelişigüzel su tüketiminin artmasından kaynaklı barajların doluluk seviyelerinde büyük düşüşler meydana geldi ve son 5 yılın en düşük seviyeleri gözlendi.