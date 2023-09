Bodrum Yarı Maratonu’na geri sayım başladı

Bodrum'da spor turizmine yeni bir soluk getiren Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, her yaştan ve düzeyden koşu severi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya getirecek. 1 Ekim Pazar günü Bodrum Kalesi'nden başlayacak parkurlar, tarihi Myndos Kapısı'na kadar uzanacak. Koşucular sahil turu ile deniz havasını solurken, Antik Tiyatro'nun tarih kokan basamakları da bu güzel etkinliğe eşlik edecek.

SOSYAL SORUMLULUK

Etkinlik hakkında bilgi veren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Under Armour Bodrum Yarı Maratonu'nun bu yılki mottosu olan #bodrumdakoşmanınheranındamutlulukvar, sadece yarışta başarı kazanmayı değil, yaşamımızda kendimiz ve çevremiz için yaptıklarımızı ve paylaşmayı da ifade ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı hedefleyen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, sporseverleri de bu amaca ortak ediyor. Festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklarımız tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bodrum Geçici Hayvan Barınakları ile yapılan işbirliği ile hem sokak hayvanlarına destek veriliyor, hem de tüylü dostlarımız için mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturuluyor. Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsorları olduğu maratonun Co Sponsorluğunu ise Bodrium Hotel & SPA, Uludağ İçecek, Garmin, Acıbadem, Pınar Protein, Sünger Pizza, Fifi, 3 Enerji, Power APP, Garmin ve May Ajans üstlendi" diye konuştu.

KAYITLAR ONLINE

Geçen yıl kontenjanların dolmasıyla birlikte kayıtların bir hafta öncesinde kapandığı maratonda bu yıl bin 750 katılımcının hedeflendiğini dile getiren Çetinay, kayıtların www.bodrumyarimaratonu. com'dan online yapılabildiğini ve web sitesinde otel, restoran, transfer gibi ihtiyaçlar için çözüm ortaklarının da duyurulduğunu sözlerine ekledi.

YARIŞLAR 3 PARKURDA KOŞULACAK

■ 21K PARKURU: Bodrum Meydanı - Marina - Myndos Kapısı - Gümbet Sahili - Bitez Bahçe Arası - Bitez Köy İçi - Konacık - Antik Tiyatro - Kumbahçe Sahili - Paşa Tarlası - Bodrum Yolcu Limanı - Artemis Caddesi -Atatürk Caddesi - Bodrum Meydanı ■ 10K PARKURU: Bodrum Meydanı - Marina - Myndos Kapısı - Antik Tiyatro - Bodrum Kalesi (manzara) - Artemis Caddesi (Eski Bodrum) - Kumbahçe - Bodrum Limanı - Barlar Sokağı - Bodrum Meydanı ■ 5K PARKURU: Bodrum Meydanı - Marina - Myndos Kapısı - Antik Tiyatro - Bodrum Kalesi (manzara) - Bodrum Meydanı

RENKLİ ETKİNLİK PROGRAMI

29 EYLÜL CUMA

Fuar Kayıt ve Yarış Kitlerinin Dağıtımı Antik Tiyatro Spor Festivali

30 EYLÜL CUMARTESİ

Kayıt ve Yarış Kitlerinin Dağıtımı Spor Söyleşileri #BeatBodrum Ritmi Hisset 4K ( Marina Yacht Club) Sadece Makarna Partisi Değil

1 EKİM PAZAR

21K / 10K / 5K Start Konser - Dj Performans Ödül Töreni