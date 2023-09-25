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Haberler Muğla Gökova Körfezi'nde orman yangını

Gökova Körfezi'nde orman yangını

Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

İHA
Gökova Körfezi’nde orman yangını

Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde yol kenarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Gökova Körfezine hakim bölgede başlayan orman yangını, ekiplerin hava ve kara müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yanan küçük bir alanda ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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