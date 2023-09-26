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Haberler Muğla Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 459 yolcu geldi

Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 459 yolcu geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 459 yolcunun bulunduğu kruvaziyer yanaştı. Gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı.

AA
Bodrum’a kruvaziyerle 2 bin 459 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade", Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine geldi.

Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 459 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardında gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı. "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Öte yandan Bahamalar bayraklı "Emerald Sakara" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi.

Bodrum'un ardından Rodos Adası'na gidecek yatta, 92 yolcu ve 76 personel bulunuyor.

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