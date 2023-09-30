Dışişleri Bakanı Fidan Muğla’da: Kasıtlı Azerbaycan düşmanlığı yapıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Muğla'ya geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Fidan daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

BAKAN Fidan, "New York'taki görüşmelerimize denk gelen Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yürüttüğü kendi egemenliklerini alma yönünde atılan büyük bir adım olan antiterör operasyonuydu. Bununla ilgili konular çok gündeme geldi. Operasyonun ilk günü olduğu için uluslararası toplum nezdinde ne kadar büyük bir alanı kapsadığı, ne kadar süreceği, hedefinin ne olduğu konularında çok ciddi soru işaretleri vardı. Bazılarının kasıtlı endişeleri vardı. Bazıları kasıtlı Azerbaycan düşmanlığı yapıyordu. Biz de burada operasyonun aslında çok odaklı olduğunu, Azerbaycan'ın kendi egemenliğini sağlama konusunda attığı adımlar olduğunu, Ermeni etnik nüfusu kesinlikle hedef almadığı, tam tersine onlar için daha güvenli bir ortam oluşturma ve belirsizliği ortadan kaldırma yönünde atılan bir adım olduğunu uzun uzun anlattık" diye konuştu.