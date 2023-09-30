Hastaneye giderken hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde hastaneye giderken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza saat 09.30 sıralarında Muğla-Fetihle Karayolu, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köyceğiz'den Ortaca Devlet Hastanesi'ne gelen Emine Tahtalı (56), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, yolda ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 48 AAC 405 plakalı araç çarptı. Tahtalı yaklaşık 50 metre ileri savurulurken araç ise 110 metre sonra durabildi. Emine Tahtalı olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.